Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret edecek.
(Burdur/11.30/13.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi ile Trakya Kalkınma Ajansı binasının açılış törenlerine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.
(Edirne/10.30/14.15)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'daki FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
(Victoria/02.35)
5- Basketbolda Letonya'da düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak.
(Riga/17.30)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.
(Spielberg/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.