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Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları ortak tatbikata başladı

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları, Bakü'de 12 Eylül'e kadar devam edecek olan ortak tatbikata başladı.

Ruslan Rehimov   | 02.09.2021
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları ortak tatbikata başladı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

Tatbikatta su altı saldırı ve savunma operasyonlarının da yapılacağı kaydedildi. Bakanlık, tatbikatın ilk gününden bazı görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

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