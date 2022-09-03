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Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Muhammet Tarhan   | 03.09.2022
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Ankara

Bakanlık, Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Terör saldırısının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınları ile Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.



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