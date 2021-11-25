Dolar
11.94
Euro
13.41
Altın
1,792.39
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
58,289.00
BIST 100
1,815.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
‘’37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’’ Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 Yılı 15. Toplantısı
logo
Gündem

Türkiye Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu'daki bir okulun önünde düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölüme neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Fuat Kabakcı   | 25.11.2021
Türkiye Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu’nun Hodan Mahallesi'ndeki bir okulun önünde sabah saatlerinde en az 8 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edeceği kaydedildi.

Somali polisi gün içinde yaptığı açıklamada, kentte Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bombalı saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi, Biontech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti
Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi
Sağlık Bakanlığının 2022 bütçesinde Kovid-19 aşısı alımına 8,9 milyar lira kaynak ayrıldı
Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti

YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnesini açıkladı

Türkiye Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor
Paris Anlaşması, iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat üçgeni

Paris Anlaşması, iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat üçgeni
Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor