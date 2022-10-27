Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın Şiraz kentinde bir türbeyi hedef alan terör saldırısının güçlü şekilde kınandığını bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran’ın Şiraz kentinde kutsal bir Şii türbesini hedef alan menfur ve hain terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
İran devlet televizyonu dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.