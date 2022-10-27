Dolar
18.61
Euro
18.68
Altın
1,662.98
ETH/USDT
1,549.90
BTC/USDT
20,610.00
BIST 100
3,944.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü.
logo
Gündem

Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın Şiraz kentinde bir türbeyi hedef alan terör saldırısının güçlü şekilde kınandığını bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 27.10.2022
Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran’ın Şiraz kentinde kutsal bir Şii türbesini hedef alan menfur ve hain terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İran devlet televizyonu dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaşlılar için 2023'te yeni bakım kuruluşları ve aktif yaşam merkezleri açılacak
Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı
Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı

İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor
Togg'un Gemlik Kampüsü, çevreciliğiyle de öne çıkacak

Togg'un Gemlik Kampüsü, çevreciliğiyle de öne çıkacak
Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı

Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet