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Türkiye, Irak'taki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Gökhan Varan   | 05.09.2021
Türkiye, Irak'taki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük vilayetinde bulunan Reşit ile Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçelerinde Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetindeki Mahmur ilçelerinde bugün Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden Irak güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak'ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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