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Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda, iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı.

Zafer Fatih Beyaz, Utku Şimşek  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa görüşmelerin ve çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Ukrayna ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkileri medya ve iletişim alanında daha da güçlendirecek önemli bir adım attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin huzurlarında imzaladığımız mutabakat zaptı, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik edecek. Bu işbirliğinin, medya ve iletişim alanında ortak projeler geliştirilmesine ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum."

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