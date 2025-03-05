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Gündem, Savunma sanayisi

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma işbirliği genişliyor

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in Türkiye'deki savunma sanayisi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve iki ülke arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi önemsediğini belirtti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma işbirliği genişliyor

Ankara

Büyükelçi Küçükcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya Savunma Bakanı Sjamsoeddin ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayisi projelerinin ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısına katılmak üzere gittiği Endonezya'da, 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında "Savunma Alanında Stratejik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını hatırlatan Küçükcan, görüşmede, anlaşmanın uygulama safhalarının ve Endonezya ordusuna ait savunma envanterinin modernizasyonuna Türkiye'nin olası katkılarına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Büyükelçi, görüşmede Bakan Sjamsoeddin’e "Türkiye-Endonezya İş Forumu sırasında, Türk savunma sanayisi şirketleri ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, Baykar ve TAİS’in muhatapları ile teknoloji transferi ve ortak üretimi de içeren kapsamlı işbirliği anlaşmaları imzaladığını, TUSAŞ’ın halihazırda Bandung’da bir şirket kurarak proje faaliyetlerine devam ettiğini" anımsattı.

Türk şirketlerinin faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik desteklerinden duyulacak memnuniyeti ifade ettiğini vurgulayan Küçükcan, görüşmede, Endonezya Savunma Üniversitesi ile Türkiye Milli Savunma Üniversitesi arasında kurulacak işbirliğinin önemini vurguladığını kaydetti.

Küçükcan, bunun yanı sıra üst düzey Endonezyalı silahlı kuvvetler mensuplarının Türkiye’deki eğitim programlarına katılımlarından memnuniyet duyulacağını dile getirdiğini ifade etti.

Bakan Sjamsoeddin'in, iki ülke arasında imzalanan "Savunma Alanında Stratejik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın uygulanmasını takip edeceğini ifade ettiğini belirten Küçükcan, Sjamsoeddin'in Cakarta’da düzenlenecek "Indo Defense 2025" savunma fuarında Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerinin 75. yılı etkinliğine açılış konuşması yapmak üzere katılacağını teyit ettiğini söyledi.

Küçükcan, Sjamsoeddin'in Türkiye'deki savunma sanayisi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki işbirliklerini güçlendirmeyi önemsediğini belirtti.

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