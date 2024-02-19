Dolar
30.87
Euro
33.27
Altın
2,016.01
ETH/USDT
2,914.00
BTC/USDT
52,078.00
BIST 100
9,196.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı.

Mümin Altaş  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Şimdi teslim edeceğimiz veya birkaç ay içerisinde vereceğimiz tam 307 bin konut var
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak
YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak
Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Bakan Göktaş: Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak

Benzer haberler

Bakan Özhaseki: Şimdi teslim edeceğimiz veya birkaç ay içerisinde vereceğimiz tam 307 bin konut var

Bakan Özhaseki: Şimdi teslim edeceğimiz veya birkaç ay içerisinde vereceğimiz tam 307 bin konut var

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak

YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak

Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Bakan Göktaş: Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak

Bakan Göktaş: Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak
Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet