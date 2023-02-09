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Türkiye genelinde kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.

Göksel Yıldırım   | 09.02.2023
Türkiye genelinde kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak.

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirler alınacak.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.

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