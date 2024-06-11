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Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı.

Ekip  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Bursa

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Ormanlara giriş yapılamayacak iller

Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Marmara Bölgesi

- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Ege Bölgesi

- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

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