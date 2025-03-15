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Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Burak Akay  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan Türk Yıldızları, kordon boyu ve boğaz üzerinde uçtu.

Kordon Boyu'nda Türk Yıldızları'nı izleyen vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi.

Uçuş kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde kalp çizen uçaklar vatandaşlardan alkış aldı.


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Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı

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