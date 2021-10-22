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Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" kapsamında, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen hazırlanan dijital sergilerin açılışı yapıldı.

Elif Küçük, Andaç Hongur Erpehlivan   | 22.10.2021
Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı Fotoğraf: İsa Terli - Anadolu Ajansı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yoluyla katılımcılara hitap ettiği foruma, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan'dan heyet üyeleri ile medya, iletişim ve akademi dünyasından temsilciler katılıyor.

Forum kapsamında Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen hazırlanan dijital sergiler, Tatar, Hacıyev, Altun ve Amreyev'in katılımıyla açıldı.

"Önümüzdeki dönem Türk dünyasının dönemi olacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Medya forumumuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açık ve net bir şekilde ifade ettiği 'Daha adil bir dünya mümkün' yaklaşımı çerçevesinde, aslında dijital alanda, geleneksel medya alanında da adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, Türk dünyasının bütün dünyaya kendisini gerçek anlamda anlatabilmesi, Türk dünyasına karşı yürütülen dezenformasyona karşı mücadele edilmesi noktasında önemli bir adım." dedi.

Bu adımla sadece devletler arasındaki münasebeti değil, kamuoyları, Türk dünyası ile Türk milleti arasındaki ilişkiyi, münasebeti de artırmak istediklerini belirten Altun, bu noktada özel sektörün varlığı son derece kıymetli olduğu için burada özel sektörden, medya dünyasında önemli işler yapmış başarılı insanlardan katkı aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim ifade ettiği üzere, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk dünyasının refahı, birliği, kalkınması ve dirliği için mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini dile getiren Altun, "İnşallah Türk dünyasının geleceği, köklerindeki zenginlikle birlikte çok daha güçlü olacak, önümüzdeki dönem Türk dünyasının dönemi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, foruma iştirakleri ve yakın ilgileri için basın mensuplarına, katılımı için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür etti.

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