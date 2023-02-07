Türk Kızılay Adıyaman'da depremzedelere çorba ikram etti
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da, Türk Kızılay vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
Adıyaman
Kızılay ekipleri, Adıyaman Valiliği önüne kurdukları mobil ikram aracıyla vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri de Adıyaman Valiliği bahçesinde vatandaşlara ve arama kurtarma görevlilerine çorba dağıttı.
Öte yandan depremlerle sarsılan kentte sivil savunma görevlileriyle vatandaşların bina enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına Mehmetçik de katılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Adıyaman Valiliğinde çalışmaları koordine ediyor.
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