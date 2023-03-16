Dolar
19.00
Euro
20.18
Altın
1,924.51
ETH/USDT
1,657.00
BTC/USDT
24,860.00
BIST 100
5,228.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda konuşuyor Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa AFAD’da açıklamalarda bulunuyor Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
logo
Gündem

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi başladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı.

Mehmet Tosun  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi başladı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

"Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve alanına, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile aynı araçta geldi.

Liderler, zirve alanına gelişlerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Zirvenin yapılacağı salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışan liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

Zirve alanında, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Liderler, daha sonra olağanüstü zirve toplantısına geçti.

İşbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak

Azerbaycan'ın teklifiyle, büyük depremler yaşayan Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınacak.

Zirvede ayrıca, müşterek gündemde yer alan konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Kadıköy'deki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya "terör"den takipsizlik verildi
Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in cezasında yürütmeyi durdurma kararı verildi
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı

Benzer haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi başladı

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi paylaşımı

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Türk Devletleri Teşkilatına çağrı

AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TDT olarak bölgesel ulaştırma, tedarik zinciri ve enerji güvenliğinde stratejik rol üstleneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TDT olarak bölgesel ulaştırma, tedarik zinciri ve enerji güvenliğinde stratejik rol üstleneceğiz
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Ankara'da düzenlenecek

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Ankara'da düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet