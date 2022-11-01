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Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım 2022'den itibaren 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Seval Ocak Adıyaman   | 01.11.2022
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam ettiği anımsatıldı.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtilen tezkerede, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı.

Tezkerede, TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna işaret edildi.

16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin yüksek menfaatlerinin etkili şekilde korunması ve kollanması için verilen iznin süresinin, 17 Kasım 2022'den itibaren 1 yıl uzatılması istendi.


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