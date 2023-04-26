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Turizmden 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, "5 yıl sonra 2028'de biz bu 46 milyar doları (geçen yılki turizm geliri), inşallah 100 milyar dolara çıkararak dünyada turizmde en iddialı konuma geleceğiz." dedi.

Adsız Günebakan  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Turizmden 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefi

Gaziantep

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, geçen yıl 46 milyar dolar olan turizm gelirlerini 2028'de 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Panorama 25 Aralık Müzesi Özdemir Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen "Turizmde Sektör Sorunları ile İlgili Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, Gaziantep'in olağanüstü kültür turizmi potansiyeli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünya turizminde en iddialı ülkelerden biri olması yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini belirten Alpaslan, Gaziantep'in de bu süreçte kültür turizmiyle öne çıkabileceğini, bu noktada emin adımlarla büyüdüğünü kaydetti.

Gelecek dönemde turizm yatırımlarının ve çalışmalarının hızlandırılarak devam edeceğini dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Tabii deprem nedeniyle bölgede yaşanan büyük afet sonrası sıkıntılar, sorunlar yaşandı. Elbette devlet millet elbirliğiyle bunları hızlı bir şekilde sarmamız lazım. Bölgemizin turizmini geliştirmemiz lazım. Bildiğiniz gibi 2019'da Türkiye Turizm Geliştirme Ajansını kurduk. Bu anlamda dünyada turizmde en iddialı ülkelerden birisi olma yolunda yürümek istiyorsak, böyle ajansları kurmamız lazımdı. Bu ajans devletle sektörün işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğü, özel sektör mantığıyla kararlarını alıp hızla hayata geçirdiği kaynaklarının önemli bir kısmını da yine özel sektörden elde ettiği Türkiye'nin turizmde hızlı bir şekilde büyümesi için stratejiler ve tanıtmalarını gerçekleştirmek üzere oluşturduğu bir kuruluş. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak hem Türkiye'nin turizmde çok hızlı bir şekilde iddialarına, hedeflerine ulaşması için pandemi sonrası hızla düşen rakamlarımızı 2022'de 46 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye taşıyarak, dünyada ön sıralara gelmiş olduk ki Türkiye'nin ekonomisi, cari açığının giderilmesi ve istihdam açısından ne kadar önemli olduğu malumdur. 5 yıl sonra 2028'de biz bu 46 milyar doları, inşallah 100 milyar dolara çıkararak dünyada turizmde en iddialı konuma geleceğiz."

Gaziantep Kalesi'nin restorasyon ihalesi yapılacak

Başta Antakya olmak üzere birçok kültürel varlığın depremde büyük hasar aldığını belirten Alpaslan, "Bunları hızlı bir şekilde tespitlerini yaparak restorasyonu ve yeniden ihyası konusunda seferberlik ilan ederek çalışmalarımızı başlattık. Mayıs ayında da Gaziantep Kalesi'nin restorasyon ihalesi yapılacak." dedi.

Alpaslan, inanç turizminin dünyada artan bir trend olduğunu belirterek "Van'dan Hatay'a kadar bölge bir cazibe merkezi olacak inşallah. Buna yönelik çalışmalar yapacağız. Türkiye her alanda olduğu gibi kültür ve turizmde de Türkiye Yüzyılı'nı inşallah oluşturacak ve dünyanın parmakla gösterilen ülkesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in bir kültür ve turizm şehri olduğunu, bu potansiyelini her geçen gün artırmak için yatırımlara devam edeceğini vurguladı.

Toplantıya kurum müdürleri, tarihçiler ve arkeologlar katıldı.

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