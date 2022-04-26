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Turistik denizaltı 'Nemo Primero' mavi derinliklere indi

Sivil turistik denizaltı "Nemo Primero" 2022 yılı dalışlarına başladı.

Sinan Özmüş   | 26.04.2022
Turistik denizaltı 'Nemo Primero' mavi derinliklere indi Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki deniz polisi yerleşkesinde seferlerine başlayan 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip 44 kişilik "Nemo Primero", kış aylarının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye yeniden başladı.

İşletme Müdürü Zafer Deveci, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk ve tek turistik denizaltısı "Nemo Primero"sun 2017 yılında faaliyete başladığını söyledi.

Deveci, 2022 yılı sezonu dalışlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk getirerek başladıklarını belirterek, "Faaliyetlerimize 1 Kasım’a kadar devam edeceğiz. Bu yıl sezonun Avrupa ağırlıklı olmasını bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı bir düşüklük görünüyor. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Deveci, bir dakikadan daha kısa sürede dalışa geçebilen turistik denizaltının, her gün Kaleiçi açıklarında belirlenen rotalarda günde dört dalış gerçekleştireceğini kaydetti.

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