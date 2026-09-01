Türkiye'nin farklı şehirlerinden dünyaya uzanan başarı hikayeleriyle bilim, sanat ve gönüllülükte öne çıkan 66 genç kız, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 30. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi.

TÜRGEV başarılı genç kızları Yıldız Öğrenci Kampı'nda buluşturdu Türkiye'nin farklı şehirlerinden dünyaya uzanan başarı hikayeleriyle bilim, sanat ve gönüllülükte öne çıkan 66 genç kız, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 30. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV 30. yılında farklı eğitim programlarında yolları vakıfla kesişen genç kızları Yıldız Öğrenci Kampı'nda buluşturdu.

Yurtlardan Güzel İşler Fabrikası'na (GİF), Pusula'dan Platform Çalışmaları'na uzanan programlarda yer alan öğrenciler, birbirlerinin tecrübelerinden yararlandı, gelecek hedeflerini alanında yetkin isimlerle değerlendirdi.

Üç gün süren kampta genç kızlar, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Dr. Öğr. Üyesi Saliha Selman Adıyaman ve Nurdan Albamya İnce'nin katıldığı "Kendi Yolunu Çizmek" ile "Fikirden Etkiye: Gençlik, Gönüllülük ve Değişim" adlı panellerde de bir araya geldi.​​​​​​​

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da vakfın 30 yıllık eğitim anlayışına dikkati çekerek, "30 yıldır genç kızlarımızın kendilerini tanımaları, kabiliyetlerini keşfetmeleri, milli ve manevi değerlerinden aldıkları güçle dünyayı doğru okuyabilmeleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampın "Yıldız Öğrenci" adının anlamına değinen Yılmaz, "Bizim nazarımızda TÜRGEV çatısı altında yetişen her bir genç kızımız, fikriyle, birikimiyle, emeğiyle ve duruşuyla bir yıldız. Gökyüzüne baktığımızda yıldızların en karanlık gecelerde dahi ışıklarını kaybetmediğini görürüz. Fakat yıldızın kıymeti yalnızca parlamasında değil, bulunduğu yerde bir işaret, bir yön ve bir anlam taşımasındadır." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, gençlerin yetkinliklerini sorumluluk bilinciyle buluşturmalarının önemine işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı'nı, yetkinliğini sorumlulukla, emeğini iyilikle buluşturabilen genç kızlarımızla inşa edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Sıralamasını 6 bin 401 basamak yükseltti

Kampa Şırnak'ın Silopi ilçesinden katılan Mihriban Tanrıkolu'nun hikayesi, lisenin 10. sınıfındayken katıldığı bir iftar programıyla başladı.

O güne kadar GİF'i tanımadığını anlatan Tanrıkolu, burada öğretmenlerle tanışmasının ardından lise hayatı boyunca merkezin çalışmalarına katıldı.

Lisenin 11. sınıfına geçtiğinde GİF'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için ders ve deneme programları başladığını öğrenen Tanrıkolu ve arkadaşları, programa dahil olmak istedi.

Tanrıkolu, o günleri, "Normalde 12. sınıfları alıyorlardı. 'Bizi de alın, biz de girelim.' diyerek kendimizi programa dahil ettirdik." sözleriyle anlattı.

İlk girdiği YKS'de sözel puan türünde Türkiye 7 bin 518'incisi olan Tanrıkolu, elde ettiği dereceyi yeterli görmeyerek sınava yeniden hazırlandı. Bir yıl daha GİF'teki çalışmalarını sürdüren Tanrıkolu, ikinci sınavında sıralamasını 6 bin 401 basamak yükselterek sözelde Türkiye 1117'ncisi olurken, eşit ağırlıkta 7 bin 600'üncü sıraya yerleşti.

Bu yıl Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine başlayacak Tanrıkolu, üniversiteyi iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra hukuk alanında çalışmayı, ilerleyen yıllarda ise hakimlik veya savcılık mesleğine yönelmeyi hedeflediğini söyledi.

Silopi GİF'i yalnızca ders çalıştığı bir yer olarak görmediğini belirten Tanrıkolu, merkeze ilişkin duygusunu, "Kapıdan adımımı attığımda bir ev sıcaklığı var. Evden eve geçmiş gibi oluyorum." sözleriyle ifade etti.

"Kariyer yolu çok tatlı ve güzel bir mücadele"

Aynı kampta yer alan TÜRGEV mezunu Meryem Sinem Uyar Yılmazer'in akademik yolculuğu ise İstanbul'dan Almanya'ya, oradan yeniden İstanbul'a ve Cambridge'e uzandı.

Moleküler biyoloji ve genetik lisans eğitiminin ardından yüksek lisans için Almanya'ya giden Yılmazer, biyolojik bilimler alanında başladığı eğitiminde nörobiyoloji üzerine uzmanlaştı, Köln Üniversitesine bağlı bir klinik öncesi laboratuvarda Alzheimer ve Tourette sendromları üzerine yürütülen projelerde aktif rol üstlendi.

İstanbul'a dönerek Medipol Üniversitesinde tıbbi fizyoloji alanında doktoraya başlayan Yılmazer, bu kez TÜRGEV Platform Çalışmaları kapsamında tıp ve sağlık bilimleri öğrencilerine mentorluk yaparak akademik tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Yılmazer, Cambridge Üniversitesinde açık bilimin teorik ve uygulamalı boyutlarına odaklanan yaz okuluna kabul edilmesinin ardından TÜRGEV'in akademik sponsorluğuyla programa katıldı.

Cambridge'in kendisine bilgiden fazlasını kattığını vurgulayan Yılmazer, tanıştığı laboratuvarlarda yürütülen çalışmaların doktora konusu olan koku çalışmalarıyla kesiştiğini, bu bağların ileride işbirliğine dönüşebileceğini belirtti.

Akademik yolculuğunda birlikte ilerlemenin önemine dikkati çeken Yılmazer, "Kariyer yolu çok tatlı ve güzel bir mücadele. O yolda bizi yalnız bırakmayan çok fazla unsur var, aile, arkadaşlar... Ben vakıfları ve sivil toplum kuruluşlarını da bu anlamda hayatımdaki önemli unsurlardan biri olarak görüyorum." diye konuştu.

Eğitimin yanında sanat ve sporda da kendini geliştirdi

Kampın bir diğer katılımcısı Semanur Esen, üniversite eğitimi için Mardin'den Ankara'ya geldi.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin 5. sınıfında öğrenimini sürdüren Esen'in TÜRGEV'le yolu üniversiteye başladığında yurt ararken kesişti.

Esen, o dönem sadece kalacak bir yer değil, kendini keşfedebileceği bir ortam aradığını ifade ederek, "Benim istediğim, konaklayacağım yerden ziyade kendimi keşfedebileceğim, geliştirebileceğim, üretebileceğim güvenli bir ortamdı." dedi.

Platform çalışmaları kapsamında makale yazımı eğitimi alan Esen, hazırladığı akademik çalışmayı Ulusal Öğrenci Kongresi'nde bildiri olarak sundu.

Tıp ve Sağlık Platformu Başkanlığı görevini üstlenen Esen, Pusula Başarı bursiyeri oldu ve Pusula Yetenek Yönetimi Programı kapsamında iki Erasmus projesinde yer aldı.

Eczacılık eğitiminin yanında sanat ve sporda da kendini geliştiren Esen, piyano çalmayı öğrendi, kick boksta iki kuşak aldı. ​​​​​​​