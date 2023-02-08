Tüpraş'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor
Tüpraş, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin olduğu bölgelerde akaryakıt başta olmak üzere diğer yaşamsal ihtiyaç malzemelerinin temini için ilk günden itibaren AFAD ile koordinasyon halinde afet bölgelerine desteğini sürdürüyor.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, iklim koşullarının giderek kötüleştiği söz konusu bölgelere iş makineleri, ambulanslar, itfaiye araçları, arama kurtarma ekiplerinin aydınlatma ihtiyaçları ve depremzedelerin ısınma gereksinimleri için yakıt desteği sağlıyor.
Destek kapsamında, Tüpraş gönüllüleri, ilk 24 saat içinde, Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına dahil oldu. Ayrıca, çalışanların katılımıyla giyim, hijyen malzemesi, battaniye, ısıtıcı, bebek maması gibi acil ihtiyaçlar için seferberlik başlatıldı.
Depremin ilk saatlerinde afet bölgelerine intikal eden Tüpraş Arama Kurtarma ekipleri, AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, toplanan malzemeler AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırılıyor.
"Türkiye için tek yürek" anlayışıyla yardım seferberliğini ilk günden itibaren kesintisiz olarak sürdüren Tüpraş, depremzedelerin ve gönüllülerin kullanımına yönelik olarak barınma amaçlı konteynerlerin yanı sıra yatak, kampet gibi konaklama malzemeleri, içme suları, konserve gıdalar, binlerce mont, baret ve iş kıyafeti gibi temel ihtiyaçları da AFAD kanalıyla bölgeye sevk ediyor.
Tüpraş, yaraların sarılmasına katkıda bulunmak önceliğiyle acısını yürekten paylaştığı deprem bölgesine yardımlarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.