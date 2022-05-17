Dolar
15.82
Euro
16.67
Altın
1,819.75
ETH/USDT
2,062.00
BTC/USDT
30,120.00
BIST 100
2,394.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

Sidar Can Eren   | 17.05.2022
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı
Çin ekonomisi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle irtifa kaybediyor
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti
Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Adıyaman'daki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Yaban keçileri Munzur ve Pülümür vadilerine güzellik katıyor

Yaban keçileri Munzur ve Pülümür vadilerine güzellik katıyor
Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi