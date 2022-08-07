Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
22,922.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

Sidar Can Eren   | 07.08.2022
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında kırsalda teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, jeneratör, 2 güneş paneli, 2 ampermetre, akü, 13 büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 büyük tüp, matkap, kıyma makinesi, sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
İzmir'de çocuk görüşme merkezi hizmete başladı
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca 2 yılda yaklaşık 255 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'deki Kavun Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarını cezbediyor

Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet