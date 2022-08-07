Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.
Tunceli
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında kırsalda teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Ormanlık alanda arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramada, jeneratör, 2 güneş paneli, 2 ampermetre, akü, 13 büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 büyük tüp, matkap, kıyma makinesi, sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Sığınaklar jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.