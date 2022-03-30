Dolar
14.67
Euro
16.33
Altın
1,921.50
ETH/USDT
3,386.50
BTC/USDT
47,300.00
BIST 100
2,229.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Ekonomi ve İklim Değişikliği (EKO İKLİM) Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılıyor
logo
Gündem

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak imha edildi.

Sidar Can Eren   | 30.03.2022
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan iki sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, anti tank mayını, pil bloku, 40 büyük pil, büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, manivela, 13 testere, 5 kilogram çivi, 2 balyoz, 10 metre sera naylonu ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada yaklaşık 405 milyon öğrenci hala Kovid-19 kapanmalarından etkileniyor
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürmesine rağmen tedbirler kaldırılıyor
Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı
AB'nin sağlık yetkilisi Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu

Benzer haberler

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 32 sanık adliyeye gönderildi

Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Ukrayna'dan getirilen Ahıskalı çocuklar artık sıcak yuvalarında

Ukrayna'dan getirilen Ahıskalı çocuklar artık sıcak yuvalarında