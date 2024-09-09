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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşılan yerde Jandarma ekipleri yeniden inceleme yapıyor.
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Tunceli'de şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı

Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazeleri memleketlerinde defnedildi.

Muzaffer Çağlıyaner, Yalçın Çelen, Ekber Türkoğlu  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Tunceli'de şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Osmaniye/Isparta/Tokat

Şehit Aykanat'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyündeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kümbet Ortaokulu'nun bahçesine götürüldü.

Buradaki törene, şehidin annesi Reşide, kardeşi Toprak Aykanat ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Şehit Büyükçaylı'nın naaşı Isparta'da defnedildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Ayazmana Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Helallik alınmasının arından cenaze, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na götürüldü.

Törende, şehidin annesi Ayşe, babası Osman Sacit ve kız kardeşi Gizem Büyükçaylı gözyaşı döktü.

Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, dün eşi Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gizem Büyükçaylı ise sezaryenle erkek bebek dünyaya getirmişti. Hastanede tedavisi süren Büyükçaylı, eşinin cenaze törenine katılamadı.

Şehit Kızılateş'e veda

Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bedestenlioğlu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi, burada helallik alınması sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana götürüldü.

Şehidin annesi Gülten ve babası Tacettin Kızılateş, tabuta sarıldı. Anne ve baba "Oğlum hakkımız sana helal. Mekanın cennet olsun" diye ağıt yaktı.

Bu arada şehit Doğan Kızılateş'in ailesine "Eğer ben şehit olursam, cenazemde ağlamayın" diye vasiyet ettiği öğrenildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kızılateş'in cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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