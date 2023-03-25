Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,718.00
BTC/USDT
27,192.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da, Zey Caddesi 2325 sokakta bulunan ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü
logo
Gündem

Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Sidar Can Eren  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Tunceli

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Pülümür ilçesindeki 1800 rakımlı Cankurtaran bölgesi de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolunda ilerlemekte zorlandı.

Karayolları 86. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yolda kar küreme çalışması yaptı.

Tunceli-Erzincan kara yolu tır geçişine kapatıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun tırların geçişine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü
Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
MSB, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

Eriyen kar suları Tunceli'deki Çırtan Şelalesi'ne can kattı

Tunceli'de sincaplar ormanlık alanda beslenirken görüntülendi

Tunceli'de sincaplar ormanlık alanda beslenirken görüntülendi
Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarında beslenirken görüntülendi

Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarında beslenirken görüntülendi
Tunceli'de ormanda bulunan kanadı kırık baykuş "Maya"nın tedavisi sürüyor

Tunceli'de ormanda bulunan kanadı kırık baykuş "Maya"nın tedavisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet