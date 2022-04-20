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Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma personeline doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi.

Sidar Can Eren   | 20.04.2022
Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi

Tunceli

Kentte doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Valilik koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli personel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden doğal afetlerle mücadele eğitimi aldı.

Katılımcılar, eğitim sonrası insani yardım, çadır kurulumu ve yangınlara müdahale konularında tatbikat yaptı.

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