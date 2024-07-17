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Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, aşırı rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Koray Kola  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Tunceli

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

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