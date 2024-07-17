Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, aşırı rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Tunceli
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.