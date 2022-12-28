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Tunceli'de 4 ilçenin ulaşımı kolaylaştıracak Singeç Köprüsü'nde sona gelindi

Tunceli'nin Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü'nün inşaatında sona gelindiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 28.12.2022
Tunceli'de 4 ilçenin ulaşımı kolaylaştıracak Singeç Köprüsü'nde sona gelindi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Pertek'te Singeç Köprüsü'nün inşa edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerimizi birbirine bağlayan 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki köprünün yapımında çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu yapıyı ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, 8. Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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