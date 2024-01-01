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Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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