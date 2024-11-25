Tunceli, Mersin ve Malatya'da mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Tunceli'de 20, Mersin'de 6, Malatya'da da 3 kişi kurtarıldı.
Tunceli/Mersin/Malatya
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 19 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan'dan Batman'a spor müsabakası için giden ve 16 öğrenci ile 3 görevli personeli taşıyan araç, Tunceli'nin Mameki Köprüsü mevkisinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 19 kişi, kentteki yurtlara ve AFAD misafirhanesine yerleştirildi.
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Sütlüce köyünün Kemer mezrası yolunda aracıyla mahsur kalan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların kapanmaması için çalışmasını sürdürüyor.
Mersin’de tipide mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Mersin’de tipide mahsur kalan 6 kişilik 2 aile, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Erdemli-Karaman kara yolunda bazı araçların tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 bin rakımlı kara yolunda mahsur kalan 2 ailenin bulunduğu 2 otomobildeki 6 kişiyi kurtardı.
Sağlık sorunu olmadığı tespit edilen 6 kişi Güzeloluk Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Malatya'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Malatya'da kar yağışı nedeniyle dağda hayvanlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını bildirdi.
Bu kasamda dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Darende, Hekimhan, Arapgir ve Akçadağ ilçelerindeki bazı mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar için tüm ekiplerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde seferber olduğunu, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara ulaşılacağını kaydetti.
Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalanlar yurtlara yerleştirildi
Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, yurtlarda misafir ediliyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu ve yollarda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi için acil yardım konuları titizlikle takip ediliyor.
Vali Hamza Aydoğu, açıklamada kar yağışının pazartesi de devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"24 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde ilimiz genelinde başlayıp yoğun şekilde devam eden kar yağışı ve etkili olan tipi nedeniyle Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve emniyet ekiplerimiz koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.