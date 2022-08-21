Tunceli’de çıkan örtü yangını söndürüldü
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.
Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.
Açıklamada, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.