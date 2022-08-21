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Tunceli’de çıkan örtü yangını söndürüldü

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sidar Can Eren   | 21.08.2022
Tunceli’de çıkan örtü yangını söndürüldü

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

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