Dolar
34.85
Euro
36.73
Altın
2,671.85
ETH/USDT
3,754.20
BTC/USDT
97,616.00
BIST 100
10,199.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Edirne'de, etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini yükseltti.

Gökhan Zobar  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Edirne

Yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı su seviyesi düşen nehirlere kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar can suyu oldu.

Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 3 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla üç kat arttı. Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'nda saniyede 10 metreküp olarak kaydedildi.

Su seviyesinin artmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları gözden kayboldu.

Son yağışlarla Meriç Nehri'nin de su seviyesi yükseldi.

Nehrin ay başında yapılan ölçümde 37 metreküp/saniye olan debisi 44 metreküp/saniyeye çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Dolandırıcılık şüphelisi avukata 10 yıla kadar hapsi istemi
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalınması tarihte kara leke olarak hatırlanacak
Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Benzer haberler

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Muğla'da sağanak etkili oldu

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti
Bodrum'da sağanak hasara yol açtı

Bodrum'da sağanak hasara yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet