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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan inşaatta çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.

Göksel Yıldırım   | 14.03.2022
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.

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