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TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 29 personel istihdam edecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere teknik ve destek personeli ile AR-GE destek teknisyenlerinden oluşan personel alımı yapılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 24 Eylül'e kadar yapılabilecek. Alınacak 29 personel TÜBİTAK'ın Gebze'deki biriminde görevlendirilecek.

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