Euro
10.09
Dolar
8.58
BIST 100
1,428.16
Altın
1,755.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sinop’un Ayancık ilçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile arama kurtarma çalışması yapılıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar botla tahliye edildi.
logo
Gündem

TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli

Mehmetçik, Batı ve Orta Karadeniz'deki sel felaketinin yaşandığı bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopter sel bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sarp Özer   | 12.08.2021
TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batı ve Orta Karadeniz'de sel yaşanan bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesine yönelik ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak harekete geçildi.

Arama kurtarma faaliyetleri için afet bölgelerine gönderilen TSK'ya ait 6 helikopterlerden ilki Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesinden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.

Bir diğer arama kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.

Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesinden 11 hastanın tahliyesini sağladı.

Böylelikle TSK'ya ait 6 helikopter sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtardı. Bölgedeki hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine bu helikopterlerle taşındı.

TSK'ya ait helikopterlerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 246 bini aştı
Kanada aşı pasaportu uygulamasına sonbaharda başlıyor
Şili'de Kovid-19'a karşı 3. doz aşı uygulanmaya başlandı
Japon uzmanlara göre Kovid-19'a karşı ülkedeki mücadele 'kritik safhada'
California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor

Benzer haberler

TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli

TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli

Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor
Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti