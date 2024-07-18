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Gündem, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaptı.

Göksel Yıldırım, Utku Şimşek  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında, TSK tarafından resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretlerinin yer aldığı birçok etkinlik düzenlenecek.

Etkinliklerde, TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yapacak ve 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek. Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alacak.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra etkinliklerde, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek. ​Ayrıca, 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.

AKINCI TİHA'lar KKTC'de

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kutlama programına katılmak üzere tarihi bir uçuşa imza attı.

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi. Ortalama 29 bin feet irtifadan seyreden Bayraktar AKINCI TİHA'lar, gökyüzünde 1022 kilometre mesafe katetti. Milli TİHA'lar KKTC'deki 50. yıl programı kapsamında düzenlenecek kutlamalarda gösteri uçuşları yapacak.

Milli mühimmatlarla caydırıcılığı arttı

45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2022 yılında yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için 3 ülkeyi geçerek Bakü'ye gitmişti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca katetmişti. AKINCI, ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurmuştu.

Bayraktar AKINCI TİHA'ya bugüne kadar çok sayıda milli mühimmat entegre edilerek caydırıcılık gücü artırıldı.

AKINCI, 60 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatçısı olan Baykar'ın imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Baykar, halihazırda 9'u Bayraktar AKINCI TİHA'ya yönelik olmak üzere toplamda 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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