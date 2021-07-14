TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptığını bildirdi.
İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dinî yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn şehir merkezinde bulunan Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin de bakım ve onarımını yaptı.#MSB #TSK pic.twitter.com/qFmmUkVFfX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı." ifadelerine yer verildi.