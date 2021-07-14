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TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

Mümin Altaş   | 14.07.2021
TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı." ifadelerine yer verildi.

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