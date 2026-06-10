[1/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[2/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[3/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[4/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[5/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[6/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[7/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[8/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[9/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[10/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[11/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[12/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[13/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[14/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[15/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[16/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[17/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[18/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[19/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[20/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[21/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[22/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[23/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[24/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[25/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[26/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[27/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[28/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[29/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[30/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[31/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[32/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[33/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[34/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[35/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[36/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[37/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
[38/38] Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.