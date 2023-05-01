Dolar
19.46
Euro
21.35
Altın
1,982.19
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pendik’te STK temsilcileri ve partililer ile bir araya geldiği programda konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen “İlk Oyum AK Partiye ilk Oyum Erdoğan’a” programında konuşuyor.
logo
Gündem

TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor

TRT'nin uzun süredir beklenen uluslararası dijital platformu "TRT Dijital", yarın yayın hayatına başlayacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor

İstanbul

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kanalın tarihinde ilk olarak proje için yarın Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Tanıtımda markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih açıklanacak.

Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katılacağı etkinlikte sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer alacak.

Yayın hayatına geçmesiyle birlikte TRT uluslararası dijital platformunun, global rakiplerin olduğu sektörde ses getirecek farklı yapımlarla izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı
'Sudan’dan tahliye çalışmaları kapsamında görevlendirdiğimiz 5 uçak görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü'
TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor
DEAŞ'ın sözde elebaşının etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı

Benzer haberler

TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor

TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor

Tozkoparan İskender’in oyuncuları TEKNOFEST'te hayranlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi

"12 Punto 2023"ün finalistleri açıklandı

"12 Punto 2023"ün finalistleri açıklandı
Farklı ülkelerden çocuklar TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde buluştu

Farklı ülkelerden çocuklar TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde buluştu

İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel etkinlik

İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel etkinlik

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet