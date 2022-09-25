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TRT'den frekans güncelleme hatırlatması

Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.09.2022
TRT'den frekans güncelleme hatırlatması

İstanbul

TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.

TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4



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