Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,339.00
BTC/USDT
93,701.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TRT'de "Regaip Kandili" özel yayını yapılacak

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla hazırlanan özel programlar, yarın TRT'de izleyici ve dileyicilerle buluşacak.

Özlem Limon  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
TRT'de "Regaip Kandili" özel yayını yapılacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ekran ve radyolarında kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetlere yer verilecek.

Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii'nden gerçekleştirilecek "Regaip Kandili Özel Yayını" yarın TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Fatih Koca'nın icrası ile "O'na Selam Regaip Kandili Özel" programı 18.45'te TRT Müzik'te izlenebilecek.

TRT Türk, Yunus Emre Camii Külliyesi'nden gerçekleştireceği canlı yayınla "Regaip Kandili 2025" programını 19.00'da ekrana getirecek. "Sokak İlahileri" ve "Bir Dua Bir İnsan" programları da TRT Türk'te yayında olacak.

"Heybeli Tiyatro", "Sevimli Sabahlar", "Mimikolar", "Küçük Hafız Emin", "Geri Dön Çufi" ve "Hay Hak" programları, gün boyu TRT Diyanet Çocuk'ta seyircinin beğenisine sunulacak.

TRT Belgesel'de, Anadolu İnsanı belgeseli "Sevgi" bölümüyle 20.35'te ekranda olacak.

Bitlis Başhan Camii'nden sunulan "Regaip Kandili" programı, 19.00'da TRT Kurdi'de yayınlanacak.

TRT Radyoları ise Regaip Kandili'nin anlam ve önemine dair özel içerikleri dinleyicilerine sunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı
Sınır kapılarında yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı
TRT'de "Regaip Kandili" özel yayını yapılacak
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette

Benzer haberler

TRT'de "Regaip Kandili" özel yayını yapılacak

TRT'de "Regaip Kandili" özel yayını yapılacak

"Gassal" dizisi ekibi, dizinin gördüğü ilgiyi AA'ya değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" ilk haftasında gişe lideri oldu

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" ilk haftasında gişe lideri oldu
TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" 24 Ocak'ta vizyona girecek
"Gassal" dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi

"Gassal" dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet