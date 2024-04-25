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TRT İspanyolca yayın hayatına başlıyor

TRT tarafından düzenlenen "TRT-İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi" kapsamında yarın TRT İspanyolca dijital haber platformunun tanıtımı yapılacak.

Zeynep Rakipoğlu  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
TRT İspanyolca yayın hayatına başlıyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, küresel medya faaliyetleriyle sınırları aşan kurum, uluslararası dijital haber platformlarına bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye'nin sesini küresel çapta duyurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TRT, bugün Hilton Bosphorus İstanbul'da "TRT-İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi" düzenliyor.

Zirve kapsamında yarın, TRT İspanyolca dijital haber platformunun tanıtımı da yapılacak.

Zirveye, İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Venezuela, Guatemala, Ekvator ve Bolivya'nın da aralarında bulunduğu İspanyolca konuşulan 18 ülkedeki medya kurumlarından 17 genel müdür, 21 gazeteci, 16 yönetici ve Türkiye'de öğrenim gören Latin Amerikalı ve İspanyol 40 öğrenci katılacak.

Zirvede gazetecilere yönelik "Uluslararası Gazetecilik" konulu çalıştay da düzenlenecek.

Tanıtımın ardından "Diziler Aracılığıyla Karşılıklı Anlayışın Güçlendirilmesi: Türkiye ve İspanyolca Konuşulan Ülkeler", "Kamu Hizmeti Yayıncılığı Bakış Açısından Türkiye-İspanyolca Konuşulan Ülkeler İlişkileri: Ortak Bir Vizyon ve Gelecekteki Muhtemel Zorluklar" ile "Küresel Haber Akışının Değişen Yüzü: Küresel Anlayış ve Eşitlik İçin İspanyolca Konuşulan Ülkelerin Sesini Duyurmak" konulu paneller gerçekleştirilecek.

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