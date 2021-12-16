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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Ufuk Ertop   | 16.12.2021
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren bölgede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı.

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesindeki Mahya Tepesi'nde 7 ve Kofçaz ilçesinde ise 4 santimetreye ulaştı.

Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan kara yolunda zaman zaman sis de etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, trafikte aksamanın yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları yönünde uyarıyor.

Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kentin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde yağmur zaman zaman kara dönüşüyor.

Tekirdağ'da ise soğuk hava hakim. Kentin yüksek kesimlerine ara ara kar yağıyor.

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