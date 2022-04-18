Dolar
14.65
Euro
15.81
Altın
1,991.80
ETH/USDT
2,903.60
BTC/USDT
38,969.00
BIST 100
2,503.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşuyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı
logo
Gündem

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Özgün Tiran, Mesut Karaduman   | 18.04.2022
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.

Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kırklareli'nde kar zaman zaman tipi şeklinde yağıyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Necdet Akay, AA muhabirine, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.

Edirne ve Tekirdağ

Edirne kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte gök gürültülü sağanakların çarşambaya dek sürmesi bekleniyor. Koru Dağı ve Balkanlar'a yakın merkezlerde ise aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Tekirdağ'da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İlçelerde de sağanak aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kentin Ganos Dağı gibi yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da 'endemi süreci' başladı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü
Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı

Benzer haberler

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Trak eserleri tarih meraklılarını zamanda yolculuğa çıkarıyor

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının 'karides' mesaisi sürüyor

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının 'karides' mesaisi sürüyor
İki Türkiye rekoru bulunan Fidan, Dünya Şampiyonası'nda su altından rekorla çıkmak istiyor

İki Türkiye rekoru bulunan Fidan, Dünya Şampiyonası'nda su altından rekorla çıkmak istiyor
Hakkari'de sağanak ve dolu etkili oldu

Hakkari'de sağanak ve dolu etkili oldu