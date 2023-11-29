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Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın doluluk oranı yağışların ardından yüzde 36 olarak ölçüldü.

Özgün Tiran  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajın doluluk oranları son yağışlarla artmaya başladı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, son yağışlar 3 ilde DSİ sorumluluğundaki barajlara katkı sağladı.

Barajlardaki ortalama doluluk oranı 15 günde yüzde 2 arttı. Buna göre son yağışlarla barajlara 22 milyon 953 bin metreküp su geldi.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla 406 milyon 25 bin metreküp olarak ölçüldü.

Bu barajlarda 13 Kasım'da 383 milyon 72 bin metreküp su bulunuyordu.

Geçen yıl kasım ayında ise 14 barajdaki su miktarı 524 milyon 194 bin metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Edirne'de 13 Kasım'da 176 milyon 29 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, 28 Kasım'da 189 milyon 992 bin metreküpe yükseldi.

Kırklareli'nde 4 barajdaki toplam su miktarı aynı dönemde 84 milyon 135 bin metreküpten 89 milyon 256 bin metreküpe ulaştı.

Tekirdağ'da da 4 barajdaki su miktarı yine aynı dönemde 122 milyon 908 bin metreküpten 126 milyon 777 bin metreküpe çıktı.

Trakya'daki 14 barajda 13 Kasım'da yüzde 34 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı 28 Kasım'da yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

Barajların 13 Kasım-28 Kasım 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL13.11.2023 Hacim (milyon m3)13.11.2023 Doluluk Oranı %28.11.2023 Hacim (milyon m3)28.11.2023 Doluluk Oranı %
SüloğluEdirne19,1044219,62243
AltınyazıEdirne3,44694,83313
HamzadereEdirne114,51655121,57859
KadıköyEdirne2,16343,0695
SultanköyEdirne12,0034413,12249
Y.KarpuzluEdirne24,7975627,76863
ArmağanKırklareli28,0705429,21056
ÇayırdereKırklareli14,1425014,92753
KayalıköyKırklareli19,6571321,29514
KırklareliKırklareli22,2662023,82421
ÇokalTekirdağ116,61457117,77858
KaraidemirTekirdağ4,21546,8896
NaipköyTekirdağ1,83481,8479
TürkmenliTekirdağ0,24520,2632
TOPLAM
383,07234406,02536


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