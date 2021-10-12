Dolar
9.03
Euro
10.43
Altın
1,757.50
ETH/USDT
3,476.70
BTC/USDT
57,236.00
BIST 100
1,419.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars’ta “Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Trakya'da kuvvetli sağanak devam ediyor

Ekip   | 12.10.2021
Trakya'da kuvvetli sağanak devam ediyor

Edirne

Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Edirne'de dün başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağış nedeniyle Kocasinan ile İstasyon mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında araç geçişine engel olacak yoğunlukta su birikti, Sadık Ahmet, Güngör Mazlum caddelerinde bodrum kattaki ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yerlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, kimi yerlerde de belediye ekipleri çalışma yaptı.

Polis ekipleri yolların çökme meydana gelen bölümlerini trafiğe kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı ikazla uyardığı bölge genelinde yağışların yarın etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde de sağanak etkili

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman kuvvetini arttırıyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kent sakinleri otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken caddelerdeki rögarları açtı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta boyunca sürmesi öngörülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Benzer haberler

Trakya'da kuvvetli sağanak devam ediyor

Trakya'da kuvvetli sağanak devam ediyor

Türkiye'nin batı kesimlerinde bugün sağanak etkili olacak

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
Kış aylarının şifa ve besin kaynağı tarhana binbir emekle sofralara geliyor

Kış aylarının şifa ve besin kaynağı tarhana binbir emekle sofralara geliyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor