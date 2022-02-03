Dolar
13.58
Euro
15.33
Altın
1,803.75
ETH/USDT
2,651.30
BTC/USDT
37,024.00
BIST 100
2,000.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti. - VTR
logo
Gündem

Trakya'da kar yağışı devam ediyor

Trakya'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Gökhan Zobar, Mesut Karaduman, İlker Gürel, Ömür Çolak   | 03.02.2022
Trakya'da kar yağışı devam ediyor

Edirne

Edirne merkezde etkisini yitiren kar yağışı Keşan ilçesi, Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köylerinde şiddetini artırdı.

Karayolları ekipleri sınır kapısı yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de köylerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Keşan'da ise belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki karları temizledi.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da gece yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmuyor.

Kırklareli'nde Demirköy ilçesinin Mahya Dağı mevkisinde de zaman zaman tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacak
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Edirne'de 4 düzensiz göçmen daha donarak ölmüş halde bulundu

Edirne'de 4 düzensiz göçmen daha donarak ölmüş halde bulundu

Trakya'da kar yağışı devam ediyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Frigya'ya gezmeye gelen turistler kayak keyfi yapıyor

Frigya'ya gezmeye gelen turistler kayak keyfi yapıyor
Beyaza bürünen Takoran Vadisi tur gezintilerinin uğrak noktası oldu

Beyaza bürünen Takoran Vadisi tur gezintilerinin uğrak noktası oldu
Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı