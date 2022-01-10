Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.
Kırklareli
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu bölgede, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor.
Kar yağışının perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.