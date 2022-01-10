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Gündem

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Özgün Tiran   | 10.01.2022
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Kırklareli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu bölgede, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor.

Kar yağışının perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

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