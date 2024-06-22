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Trakya'da ayçiçeği üreticisi gözünü yağışa dikti

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da, çiftçi mahsul gelişim döneminde yağış bekliyor.

Cihan Demirci, Fırat Çakır, Ufuk Ertop  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Trakya'da ayçiçeği üreticisi gözünü yağışa dikti Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Edirne

Bahar yağışları ve büyüme dönemindeki mevsim şartlarının istenen düzeyde ilerlemesiyle güzel bir seviyeye ulaşan ayçiçeği de sıcaklarla mücadele ediyor.

Üreticiler kafa doldurma dönemi diye adlandırdığı gelişim dönemine giren ayçiçeğinin yüksek verime ulaşması için yağış umudunu sürdürüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı ve ayçiçeği üreticisi Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, ekiliş döneminde aldığı yağışlarla ayçiçeğinin çıkışı ve gelişiminin güzel olduğunu söyledi.

Erken ekilen ayçiçeğinin çiçek açma dönemine girdiğini belirten Arabacı, "Geç ekilen ayçiçeği ise kafa oluşumunun ardından çiçek açacak. Yakıcı sıcaklardan dolayı da maalesef kafa yapısı küçük kaldı. Erken ekilenlerde çiçeklenme başladı ancak dölleme ise bütün her yerinde yok sadece bir ya da iki sırasında gözüküyor." dedi.

Arabacı, üreticinin ayçiçeğinin gelişim döneminde yağış beklediğini dile getirdi. Yaşanan yakıcı sıcakların ayçiçeğine zarar verebileceğini anlatan Arabacı, "İnşallah yakın zamanda bir yağmur gelir, istenilen yağış olursa ayçiçeğindeki verim bir nebze de iyi olur." dedi.

"Çiftçimiz, bu ay düşecek olan yağmuru bekliyor"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da Tekirdağ'ın ayçiçeği üretiminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Bu yıl ayçiçeğinde üreticilerden hastalık ve zarar konusunda şikayet almadıklarını aktaran Saygı, ayçiçeğinde yüksek verim olabileceğini ifade etti.

Çiftçinin şu anda tek beklentisinin yağış olduğunu anlatan Saygı, "Tekirdağ'da bu yıl yaklaşık 1 milyon 690 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu yıl yağışlar çiftçinin istediği şekilde oldu. Çiftçimiz, bu ay içerisinde düşecek olan yağmuru bekliyor. Yağış olması durumunda çiftçilerimiz güzel verim elde edecek ve emeklerinin karşılığını alacak inşallah." ifadelerini kullandı.

"Yağış ayçiçeğinin gelişimine katkı sağlayacak"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da Trakya'nın ayçiçeği üretimindeki önemine dikkati çekti.

Ayçiçeği gelişiminin iyi olduğunu ifade eden Şaylan, verimli bir sezon beklediklerini belirtti.

Bahar yağışlarının istenen düzeyde gerçekleştiğini anlatan Şaylan, "Ayçiçeği ekilişinin ardından bahar yağışları istenen düzeyde gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte yine yağış olursa ayçiçeğinin gelişimine daha da katkı sağlayacak. Acil olarak yağmura ihtiyacımız var. En hassas dönemlerden birini yaşıyoruz. İyi bir yağış olursa en çok ihtiyacı olan bu dönemde gelişimini tamamlayacak. Bazı bölgelerde çiftçilerimiz erken ekiliş gerçekleştirdi. O bölgelerde ayçiçekleri yer yer kafa oluşumuna başladı. Mühim olan bundan sonraki yağışların gelmesiyle birlikte ürünümüzü en üst düzeyde verimle biçmek istiyoruz." diye konuştu.

Şaylan, kentte geçen hafta etkili olan dolunun hasar verdiği bölgeler dışında ayçiçeklerinin güzel bir gelişim gösterdiğini kaydetti.

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Trakya'da ayçiçeği üreticisi gözünü yağışa dikti

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