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Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da orman yangınlarında zarar gören alan geçen yıla göre iki kattan fazla arttı.

Özgün Tiran, Cihan Demirci, Fırat Çakır  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü

Kırklareli

Trakya'da geçen yıl 38 farklı noktada çıkan yangınlarda 50,8 hektar alan zarar gördü.

Bu yıl ise 23 bölgede çıkan yangında 126 hektar alanda zarar tespit edildi.

Yangınların büyük bir bölümünün ise temmuz ayında meydana geldiği belirlendi.

Buna göre zarar gören alan miktarı, geçen yıla oranla iki kattan fazla artış gösterdi.

Yangın çıkan ormanlık alanların orman işletme müdürlükleri tarafından ağaçlandırılacağı vurgulandı.

"Yangınların sebebi insan kaynaklı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yangınların sebebinin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Özellikle araçlardan yollara atılan sigara izmaritleri ile cam şişelerden kaynaklığını belirten Aksoy, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Yanan bir ağacı geri getirmenin meşakkatli olduğunu anlatan Aksoy, "Ormanla beraber sadece ağaçlar yanmıyor, oradaki bütün flora, fauna zarar görüyor. Canlıların hepsi zarar görüyor. Oradaki biyoşeçitliliğin hepsi zarar görüyor. Dolayısıyla yangın deyip geçmemek lazım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yangınların sebebi insan kaynaklı."

Yangınlara erken müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, çiftçilerin de anız yakmaması gerektiğini kaydetti.

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